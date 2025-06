Sampdoria, la probabile formazione per il ritorno dei playout contro la Salernitana

Massimo Coda, Sampdoria (Imago)

Le possibili scelte di Alberico Evani per la sfida di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria

Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata dei playout di Serie B contro la Salernitana, la Sampdoria si prepara a tornare in campo per l’ultima fondamentale sfida della stagione.

I blucerchiati, forti del doppio vantaggio, sono considerati ovviamente i super favoriti per rimanere in B, ma non va sottovalutato il fattore Arechi.

Dopo tutte le sfortunate vicissitudini della settimana la Salernitana potranno infatti contare sui propri tifosi, nonostante sarà molto complicato recuperare dopo le due reti subite nella prima partita.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Sampdoria, la probabile formazione contro la Salernitana

Tante conferme per Alberico Evani dopo il bel successo della gara d’andata, a partire dal modulo. Sarà ancora 3-5-2, ma in porta non ci sarà Cragno: il portiere si era infatti infortunato nella partita del Marassi, e al suo posto ci sarà Ghidotti. In difesa Ferrari e Veroli sono sicuri di un posto, mentre Riccio è avanti nel ballottaggio con Curto. Discorso simile sulle fasce: a sinistra Ioannou si gioca una maglia con Venuti, nella corsia opposta ci sarà Depaoli. La mediana sarà invece formata da Meulensteen, Yepes e Benedetti. La coppia d’attacco è poi sempre la stessa, formata da Coda e Sibilli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Benedetti, Ioannou; Coda, Sibilli. All. Evani

Alberico Evani (IMAGO)

Dove vedere Salernitana-Sampdoria in tv e in streaming

La partita tra Salernitana e Sampdoria, in programma domenica 22 giugno alle ore 20.30, sarà visibile su Dazn.