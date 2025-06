Sampdoria, la probabile formazione per l’andata dei play-out contro la Salernitana

Massimo Coda, Sampdoria (Imago)

Le possibili scelte di Alberico Evani per la sfida d’andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana

Dopo tanti giorni di attesa, è arrivato il via libera per disputare le due gare valide per i playout di Serie B, dove si sfideranno Sampdoria e Salernitana.

In seguito alla penalizzazione inflitta al Brescia e alla conseguente retrocessione del club lombardo, è totalmente cambiato il quadro del campionato cadetto. La Samp, che non era riuscita a salvarsi sul campo, avrà un’altra chance potendo disputare le due gare dei playout contro la Salernitana, mentre il Frosinone ha messo al sicuro la permanenza in B.

Due gare per finire la stagione con il sorriso: da un lato i blucerchiati, che vogliono sfruttare questa seconda possibilità, dall’altro i campani, che invece vogliono evitare la seconda retrocessione di fila.

Di seguito, la probabile formazione della Sampdoria.

La probabile formazione della Sampdoria

Classico 3-5-2 per Evani, che ha avuto diverse settimane a disposizione per poter preparare al meglio il doppio impegno e per schiarirsi le idee. In porta il solito Cragno, con la linea difensiva che sarà composta da Riccio, Ferrari e Veroli – quest’ultimo in ballottaggio con Curto. Sulle fasce certo del posto Depaoli, mentre Ioannou si contende una maglia con Venuti. In cabina di regia ci sarà Yepes, affiancato da Meulensteen e Benedetti, in vantaggio su Vieira. In attacco, infine, Sibilli e Coda.

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaolo, Meulensteen, Yepes, Benedetti, Ioannou; Coda, Sibilli. All. Evani

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in tv e in streaming

La partita tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica 15 giugno alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile su Dazn.