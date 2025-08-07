Sampdoria, preso Liam Henderson

Attualmente svincolato, il centrocampista è stato un giocatore dell’Empoli

Nuovo arrivo in casa Sampdoria. Preso lo svincolato Liam Henderson, centrocampista scozzese ex Empoli (tra le altre).

Già a Genova per le visite mediche, il nuovo acquisto verrà annunciato nelle prossime ore.

Giocatore di grande esperienza per la categoria, il calciatore darà una grande mano alla rosa del club blucerchiato.

Nel corso dell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli, Henderson ha collezionato 41 presenze (tra campionato e Coppa Italia) e 6 assist. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lecce, Palermo, Bari e Verona.