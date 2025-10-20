Sampdoria, le prime parole di Foti: “Felice di essere tornato a casa mia” | VIDEO
Le prime parole di Salvatore Foti dopo il ritorno alla Sampdoria come allenatore in seconda: le sue dichiarazioni
“Sono pronto a ricominciare, felice di essere tornato a casa mia“.
Così si è presentato Salvatore Foti alla Sampdoria in quello che è il suo giorno prima del ritorno in blucerchiato.
L’ex vice allenatore di Mourinho, presentato dalla società come allenatore in seconda visto che non possiede ancora il patentino idoneo, guiderà la squadra che attualmente occupa la diciottesima posizione in Serie B.
Foti che sarà impegnato nella mattina di lunedì 20 ottobre con le visite di idoneità di rito,. Poi nel pomeriggio si dirigerà a Bogliasco (insieme a Angelo Gregucci, ufficialmente il primo allenatore e Nicola Pozzi, collaboratore tecnico) per dirigere il primo allenamento della squadra.