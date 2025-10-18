La Sampdoria ha preso la sua decisione per la panchina: dopo la brutta sconfitta a Chiavari il club blucerchiato si separerà da Donati.

Dopo ore di riflessione la Sampdoria ha deciso di cambiare in panchina. La sconfitta nel derby contro l’Entella per 3-1 ha convinto il club blucerchiato a separarsi da Massimo Donati, arrivato in estate per dare il via a una stagione diversa dalla scorsa.

Così, però, non è accaduto e la sconfitta di venerdì 17 ottobre a Chiavari è stata fatale. La scelta è quella di esonerare Donati, infatti in questo senso si sta lavorando alla sua uscita.

Il sostituto prescelto, come raccontato nelle scorse ore (LEGGI QUI), è Salvatore Foti, già vicino al club in estate.

Un’altra novità è legata allo staff che si comporrebbe con Foti. Si sta lavorando a un possibile ritorno di Lombardo, che negli ultimi mesi della passata stagione ha ricoperto il ruolo di vice di Evani. Restano da capire i tempi e le modalità.