La Sampdoria è su Matteo Palma, classe 2008 dell’Udinese: può arrivare in prestito secco

Attualmente 16ª in Serie B, la Sampdoria continua a rinforzarsi. Dopo Brunori, Esposito, Martinelli e Begic, si lavora anche al reparto difensivo.

I blucerchiati pensano a Matteo Palma, difensore centrale classe 2008 dell’Udinese. Contatti in corso tra le parti per chiudere l’operazione, che sarebbe sulla base di un prestito secco.

Talento importante, in questa stagione ha raccolto 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Italo-tedesco, ha rappresentato entrambe le nazioni a livello giovanile.

Dopo qualche presenza con l’Under 15 azzurra, infatti, ha risposto alle convocazioni della Germania per Under 16 e Under 17. Ora può partire per trovare maggior minutaggio.