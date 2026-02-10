Dopo il gol annullato a Brunori ne arriva un altro durante Sampdoria-Palermo, questa volta sponda rosanero. Pierozzi aveva segnato l’1-0 ma dopo OFR il direttore di gara Di Marco ha annullato la rete.

Il motivo è il fallo di Bani nei confronti di Conti, visto al monitor dall’arbitro dopo il richiamo. Due gol annullati e ora anche un’espulsione. Foti, infatti, è stato allontanato per proteste dopo un fallo del Palermo.