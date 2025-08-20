Sampdoria, chiusa la trattativa per Pafundi: domani l’arrivo a Genova
La Sampdoria ha chiuso la trattativa con l’Udinese per Simone Pafundi
La Sampdoria avrà presto un nuovo attaccante. Il club blucerchiato ha infatti chiuso la trattativa con l’Udinese per Simone Pafundi.
Il calciatore classe 2006 è atteso a Genova nella giornata di domani, giovedì 21 agosto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.
Dopo Luigi Cherubini, la Sampdoria piazza un altro colpo firmato Mancini. Nel giro di una settimana, la Samp ha chiuso cinque acquisti: Narro, Abildgaard, Coucke, Cherubini e ora Pafundi.