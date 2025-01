Sampdoria, c’è l’accordo per Niang

C’è l’accordo per l’arrivo alla Sampdoria di M’Baye Niang. Si tratta di un colpo importante per la squadra allenata da Leonardo Semplici che nella seconda parte di stagione vuole invertire il trend ed essere protagonista in Serie B.

Nelle scorse ore avevamo raccontato (clicca qui) di un sondaggio effettuato proprio dalla società blucerchiata per esplorare la fattibilità di una possibile operazione.

L’attaccante è atteso nella giornata di domani mercoledì 15 gennaio a Genova, dove firmerà un contratto di sei mesi con opzione che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

--> -->

Niang gode di un grande sponsor in casa Sampdoria: si tratta di Pietro Accardi, direttore sportivo con cui ha lavorato lo scorso anno all’Empoli.

Niang, c’è l’accordo con la Sampdoria: un anno fa ha salvato l’Empoli

Lo scorso anno, proprio nel mese di gennaio, Niang firmò per l’Empoli. Sei mesi di fuoco, lottando per non retrocedere. Il classe ’94 arrivava da un buon avvio di stagione all’Adana Demirspor in Turchia e in Serie A ha confermato ottimi numeri. Niang ha infatti segnato 6 gol molto pesanti per la salvezza dell’Empoli.

In estate la decisione di non continuare insieme. L’attaccante ha scelto come nuova destinazione il Wydad Casablanca, club marocchino. La scintilla non è scattata: solo 8 partite in campionato e 2 gol segnati. Ora potrebbe tornare in Italia, se questo sondaggio dovesse concretizzarsi in una trattativa: la Sampdoria ci pensa e Niang riflette. Lui che ha già giocato a Genova, ma sulla sponda rossoblù.