La Sampdoria ritrova il sorriso in trasferta. E il mercato inizia a convincere

La Sampdoria torna a vincere in trasferta quasi un anno e mezzo dopo l’ultima volta. E dagli arrivi del mercato arrivano risposte convincenti.

La Sampdoria torna ottenere 3 punti lontano dal Ferraris. A Modena finisce 2-1 per i blucerchiati che riescono a vincere all’ultimo respiro. Apre Brunori, pareggia Gliozzi e infine ecco Begic al 90′.

Incroci di mercato e sliding doors che iniziano a far sorridere la Samp. Un successo che si aggiunge ai tre risultati utili precedenti contro Spezia, Catanzaro ed Entella, sintomo di un momento positivo per la squadra di Gregucci.

Una vittoria allo scadere, ancora. Possiamo iniziare a parlare di “Zona Samp” quando ci avviciniamo agli ultimi minuti di una gara, dal momento che si tratta già del decimo gol arrivato dal 75′ in poi.

Le notizie positive non sono finite qui. Grazie al 2-1 contro la squadra di Sottil, la Sampdoria ha interrotto un digiuno veramente lungo e sta iniziando a raccogliere i frutti di un lavoro appena concluso.

Vittoria del mercato e tabù trasferta sfatato

Il sorriso è pieno per la Sampdoria. Grazie al gol di Begic i blucerchiati tornano a vincere in trasferta. Non accadeva da quasi un anno e mezzo, precisamente dalla sfida del Manuzzi contro il Cesena del 20 ottobre 2024. Il risultato fu di 5-3 per la squadra in quel momento allenata da Donati.

Oggi i protagonisti sono diversi e alcuni sono il risultato di una sessione di calciomercato invernale che si sta rivelando vincente. A cominciare da Brunori, alla sua prima rete con la Samp dopo il trasferimento dal Palermo. Prime volte per lui come per Begic, reduce invece dalla breve esperienza di Parma, per una squadra che vuole tornare grande nel minor tempo possibile.