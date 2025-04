Roberto Mancini (Imago)

La Sampdoria attende la risposta di Mancini, che potrebbe sostituire Semplici in panchina

Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia e il mancato rientro in città per evitare la contestazione dei tifosi, la Sampdoria sta lavorando inevitabilmente al post Semplici. L’allenatore ex Spal, infatti, ha ottenuto 15 punti in 16 partite scendendo in terzultima posizione, alimentando gli spettri di una retrocessione che sarebbe storica.

Da una parte un’ipotesi è rappresentata da Beppe Iachini, che ha già lavorato con il ds Accardi e che garantirebbe la scossa giusta a un gruppo che ha bisogno di trovare le motivazioni giuste per reagire. Lui ha già dato apertura al ritorno in panchina dopo la promozione del 2012.

Dall’altra parte la “folle” idea di Roberto Mancini in panchina, nata come “battuta” nella chat degli ex dello scudetto blucerchiato. Con il passare dei giorni questa è diventata qualcosa in più di un’idea, fino ad arrivare a oggi. Ci sono stati infatti nuovi contatti nelle ultime ore tra il presidente Manfredi e l’ex CT dell’Italia, che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp, andando oltre l’aspetto lavorativo.

Le ultime sulla panchina della Sampdoria

Questione di cuore, per evitare un finale nemmeno immaginabile. Mancini porterebbe con sé i suoi ex compagni e collaboratori storici Evani e Lombardo (e in società c’è ancora Invernizzi), in modo di dare in qualche modo continuità al sogno di Vialli.

Ore di riflessione dunque per l’ex CT azzurro, che sta ancora pensando a questa possibilità e che entro ora di pranzo dovrebbe dare una risposta definitiva a Manfredi. In caso di ok, partirebbe immediatamente da Monaco per mettersi subito al lavoro.

Giuseppe Iachini (Imago)

L’ipotesi Iachini

Nel caso non dovesse concretizzarsi questa idea, l’alternativa sarebbe come detto Iachini: anche lui è pronto a dare una mano alla Sampdoria, tra un passato che ritorna e un futuro tutto da scrivere.

L’allenatore ex Bari è in ballo tra la Liguria e la Campania, con la Salernitana che lo ha sondato insieme a Marino e deciderà in queste ore a chi affidare la panchina.