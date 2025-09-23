Sampdoria, la lettera ai tifosi: “Siamo impegnati a pieno nel club, la Serie A entro il 2028”

La Sampdoria ha pubblicato un comunicato rivolto ai tifosi. La società ha scritto di essere al lavoro per risultati migliori

La Sampdoria è reduce da un avvio di stagione complicato. I blucerchiati hanno raccolto zero punti nelle prime quattro giornate di Serie B. I tifosi hanno organizzato proteste continue per manifestare il loro malcontento per la situazione in cui versa la società.

Sul suo sito, la Samp ha pubblicato un comunicato rivolto ai tifosi. Il club ligure ha dichiarato di comprendere la rabbia della piazza e di essere al lavoro per riportare la squadra in Serie A nel 2028.

Di seguito il comunicato della Sampdoria a firma del maggior azionista Joseph Tay:

“Cari tifosi blucerchiati, è importante per noi che sappiate che ascoltiamo e comprendiamo le vostre frustrazioni. Oggi vi scriviamo per assicurarvi che siamo pienamente impegnati nel club e nel suo sviluppo. Abbiamo fin qui investito tanto e continueremo a immettere risorse nell’ottica di compiere quanto prima passi in avanti significativi e concreti.

Stiamo sviluppando una strategia a lungo termine per ottimizzare le prestazioni della squadra sul campo. Allo stesso tempo stiamo gettando le basi per riportare la Sampdoria in Serie A entro il 2028. Siamo perfettamente consci di quanto le ultime stagioni siano state difficili e comprendiamo bene la diffusa delusione che ci circonda. Questo è un altro dei motivi per i quali ci impegneremo ancora di più anche nella ricerca di una migliore comunicazione con tutti i nostri sostenitori.

Siamo fermamente convinti, come sempre, che unità e coesione ci guideranno fuori quanto prima da questo complicato momento tecnico-sportivo. Abbiamo già adottato diverse misure per rafforzare le finanze del club e le nostre strutture, valorizzando al contempo la società sul piano marketing/branding. Sforzi che ad oggi non si sono riflessi sul campo e proprio per questo non smetteremo di continuare a investire, anche a gennaio, per garantire di poter guardare al futuro con rinnovata fiducia, insieme. Joseph Tey“.