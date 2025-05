Sampdoria, le reazioni social alla retrocessione in Serie C

Tutte le reazioni alla prima storica retrocessione della Sampdoria in Serie C

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. A nulla è servito il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia allo stadio comunale “Romeo Menti” di Castellammare.

I blucerchiati terminano così una stagione disastrosa, conclusa con 41 punti in 38 partite e il terzultimo posto in classifica in Serie B. Niente playout, dunque, con Salernitana e Frosinone rispettivamente a +1 e +2.

Tanti gli ex calciatori della Samp e gli artisti che si sono espressi sui social media per affrontare la questione e dimostrare la propria vicinanza e l’affetto che ancora li lega alla maglia.

Da Juan Sebastian Veron, in Liguria tra il 1996 e il 1998 prima di esplodere definitivamente tra Parma, Lazio, Chelsea e Inter. Passando poi per Sebastiano Esposito, Éder e anche l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, Olly.

Sampdoria, le reazioni social alla Serie C

Diversi i commenti e le reazioni social poco dopo la prima storica retrocessione della Sampdoria in Serie C. A partire proprio da Juan Sebastian Veron, che su Instagram si è lasciato andare a queste parole.

“Mi dispiace tanto, capisco che sono momenti dove soprattutto i Doriani sono amareggiati, tristi, arrabbiatti. So cosa si sente ho passato lo stesso con l’Estudiantes, ma passerà. Con i giorni le ferite piano piano si curano e se comincerà di nuovo, perché il calcio e il Doria sempre daranno una nuova opportunità di credere e sognare… Oggi è tristezza, domani una nuova storia perché di storia è piena la Samp… Andiamo Ragazzi! Un abbraccio!“.

Anche Éder, ex attaccante con ben 135 partite, 49 gol e 26 assist in blucerchiato, ha espresso vicinanza alla squadra, augurando il meglio per il futuro. “Nel calcio succedono cose incredibili… Purtroppo un’annata che nessuno di noi Doriani poteva imaginare. Ma come sempre e per sempre, FORZA DORIA nel bene e nel male!! Nelle mani delle persone giuste torneremo“.

A chiudere, anche Sebastiano Esposito, oggi attaccante dell’Empoli in Serie A, si è espresso con un breve “Torneremo” accompagnato da un cuore spezzato. E infine anche Federico Olivieri, nome d’arte del cantautore Olly, ultimo vincitore del Festival di Sanremo oltre che rinomatamente grande tifoso Doriano. Queste le sue parole: “Sei stata al mio fianco e io resterò al tuo. Forza Sampdoria“.