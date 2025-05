Il commento del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta in merito alla retrocessione della Sampdoria in Serie C

Il 13 maggio 2025 è stata una data storica dalle parti di Genova, sponda Sampdoria. Questo perché il club, dopo il pareggio rimediato contro la Juve Stabia nell’ultima giornata di Serie B, è retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie C.

Con 41 punti conquistati in 38 giornate, la squadra allenata da Evani ha ottenuto “solo” il diciottesimo posto in classifica, che è valso la retrocessione.

Una notizia che ha scosso tutto l’ambiente del calcio italiano, che ha speso messaggi nei confronti di uno dei club più titolati del nostro Paese.

Tra questi anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che è stato amministratore delegato della Samp dal 2002 al 2010: queste le sue parole.

Le parole di Marotta sulla retrocessione della Sampdoria

Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha così commentato il risultato ottenuto dal club di Genova all’evento “Salone d’Onore del Coni” dedicato alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio: “Chiaramente avendo vissuto anni splendidi, che hanno registrato non solo successi in termini emozionali ma anche di risultati, con l’epilogo poi finale della partecipazione alle fasi preliminari della Champions, oggi per questa retrocessione storica purtroppo non c’è che era rammaricarsi e dispiacersi“.

E ha poi aggiunto: “La speranza è che possano ritornare velocissimamente in Serie A, che credo sia la categoria che competa a una società blasonata, come la Sampdoria. Nello sport

questo club rimane un’icona tra le più importanti“.