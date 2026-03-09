Le ultime sulla panchina della Sampdoria

Esonero di Gregucci e Foti ormai ufficiale (qui il comunicato), la Sampdoria è ora al lavoro per il nome del sostituto.

Da centrare c’è l’obiettivo salvezza, con nove giornate ancora a disposizione e la squadra attualmente rientrata nella zona calda della classifica: quintultimo posto per Depaoli e compagni, in piena zona playout e col Venezia primo in classifica pronto ad arrivare al Ferraris sabato.

Idea della dirigenza per invertire il trend negativo è quella di un possibile ritorno a Genova di Beppe Iachini, già in blucerchiato nella stagione 2011/12, nella quale subentrando ad Atzori riuscì a centrare un posto ai playoff (da sesta, ultimo posto utile) poi vinto nella finale di Varese.

Panchina Sampdoria, la situazione

Dopo quelli dei giorni scorsi, nuovi contatti in queste ore con l’allenatore protagonista della promozione del 2012, con la trattativa che potrebbe a breve entrare nel vivo con una prima proposta da parte del club. Da capire poi se l’unica pista in corso o se parallelamente la società lavori su più profili, per poi scegliere quello più adatto. Il tutto mentre in queste ore la Sampdoria in campo riprendeva subito la preparazione, mentre la dirigenza in tarda mattinata comunicava al Mugnaini l’esonero a Foti.

Foti e Gregucci che hanno pagato inevitabilmente le tre sconfitte nelle ultime quattro gare, dove è arrivato un solo punto nella trasferta contro la Juve Stabia, con la società che per dare una scossa in vista delle ultime 9 giornate ha deciso di arrivare al terzo cambio in panchina della stagione. Restano i 25 punti nelle 21 partite con il duo in panchina, la media di 1,19 a gara per Gregucci e Foti, media in proiezione – contando le gare con i due alla guida – da salvezza tranquilla, con quest’ultimo che ha salutato in un clima sereno staff (rimasti in blucerchiato Lombardo e Pozzi) e gli ormai suoi ex giocatori. Immagini a raccontare di un addio, testa già al futuro. Quello che potrebbe vedere il ritorno a Genova del protagonista dell’ultima promozione della Sampdoria in Serie A.