La Sampdoria ha annunciato il nuovo allenatore: è Angelo Gregucci. Salvatore Foti e Nicola Pozzi nello staff

Dopo l’esonero di Massimo Donati, la Sampdoria ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore con un comunicato ufficiale sul proprio sito.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre“.

Questa la nota apparsa sui canali del club blucerchiato, ma di fatto l’head coach sarà Salvatore Foti, che però non possiede ancora il patentino. Quindi, ufficialmente è Gregucci il primo allenatore.