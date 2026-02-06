Sampdoria, Gregucci: “Soddisfatti del mercato, ora tocca a noi assemblare velocemente la squadra”

Le parole di Angelo Gregucci in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Modena e Sampdoria.

Vigilia di campionato per la Sampdoria, che domani, domenica 7 febbraio, andrà in casa del Modena in cerca di punti salvezza contro la squadra dell’ex Sottil. L’obiettivo dei blucerchiati è trovare una vittoria che in trasferta manca da ottobre 2024, dopo un mercato che ha visto la squadra rinforzarsi in vista dell’ultima parte di campionato.

Gara che l’allenatore della Samp Angelo Gregucci dalla sala stampa del Mugnaini di Bogliasco ha introdotto così, partendo dalla sessione di trasferimenti appena conclusa. “Soddisfatti del mercato, Pierini giocatore di qualità, valuteremo se farlo giocare dall’inizio. I 4000 a Modena? I nostri tifosi sono unici“.

Ha proseguito parlando dell’entusiasmo ritrovato da parte della tifoseria dopo il mercato. “Se si respira un’aria meno pesante? Ci sono sempre difficoltà oggettive. Quelle di affrontare una partita difficile contro un avversario molto solido. Ha qualità in molti giocatori, ci aspetta una partita molto complicata. Dobbiamo assemblare i giocatori il più velocemente possibile per valutare le condizioni fisiche. La prossima gara per me è sempre la finale di Coppa dei Campioni. Quando ero in campo dovevo essere abituato ad avere una mentalità che se dovevo giocare, dovevo raschiare il fondo del barile. I nostri tifosi sono unici, non va sottolineato tutte le settimane, al netto di quello che sarà ed è stato”.

Gregucci ha poi fatto un punto sulla possibile formazione. Vista l’assenza di Henderson per squalifica, si va su Ricci dal 1’. “Ci sono da fare delle valutazioni, a centrocampo c’è un infortunio e un’assenza per squalifica, ma abbiamo fiducia nei giocatori che abbiamo a disposizione. Tutti devono pensare che anche 10 minuti alla Sampdoria possono valere tantissimo“, ha commentato.

Sampdoria, le parole di Gregucci

Sulle parole del ds Mancini, che ha detto che col mercato sono state colmate le lacune, ha spiegato: “Qui giocatori che sarebbero titolari ovunque? Nelle ultime gare in casa chi è entrato ha determinato la gara, non esistono però giocatori di Serie B che possono essere titolari ovunque. La titolarità è la Serie A. Noi siamo giocatori di Serie B che devono capire dove sono, che atteggiamento devono avere, che il contrasto forte determina il risultato. Questa categoria richiede agonismo, corsa, lettura e contrasti. E noi quello dobbiamo mettere. Poi se tu vai a pareggiare queste componenti, se hai delle qualità le metti sul campo. Questo, per i nostri giovani, vuole dire che se vuoi colpire la luna devi mirare alle stelle. Se vai in campo devi determinare“.

Poi su Brunori ha spiegato: “La condizione aumenta se giochi e se ti alleni ad alta intensità. E’ la partita che ti allena ad alto livello. Purtroppo giocano in undici e dovremo fare valutazioni, fermo restando che Brunori sta dando il suo contributo alla squadra“. E infine ha commentato: “Bisogna alzare l’asticella. Dovremo andare a fare una partita seria, sbagliando meno. E se l’avversario pone il fianco approfittarne. Le partite le vinci o le perdi per poco“.