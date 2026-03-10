Sampdoria, Gregucci e Foti squalificati per 10 giornate. Inibiti anche Manfredi e Fredberg: il motivo

Angelo Gregucci e Salvatore Foti non sono più alla Sampdoria. I due sono stati esonerati in seguito alla sconfitta per 3-0 contro il Frosinone, con la società che ha deciso di affidare la panchina momentaneamente a Lombardo in vista dei prossimi impegni.

Il tutto in attesa di prendere una decisione definitiva sul prossimo allenatore. I nomi valutati, come già raccontato, sono quelli di Iachini e di Pagliuca (QUI tutti i dettagli).

Oltre il danno, però, anche la beffa per la società blucerchiata. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha sanzionato proprio Gregucci e Foti con 10 giornate di squalifica, oltre che Manfredi e Fredberg con due mesi di inibizione.

La decisione è da ricondurre al deferimento della Procura per la presunta irregolarità nella panchina della Samp, con Foti registrato come vice in quanto senza tesserino, che però svolgeva di fatto il ruolo di primo allenatore. Gregucci, quindi, sarebbe stato indicato come primo allenatore per aggirare la questione.

Sampdoria tra squalifiche, inibizioni e ammende: i dettagli

Il Tribunale federale nazionale della Figc, dunque, ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, entrambi ormai ex Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. Sanzionato, come raccontato, il fatto che Foti abbia esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra pur non in possesso dell’abilitazione Uefa Pro.

Gregucci, invece, contestato di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile. Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con due mesi di inibizione sia per il presidente della società, Matteo Manfredi, che per il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg. Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

⁠al sig. Salvatore Foti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore;

al sig. Angelo Adamo Gregucci, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore;

⁠al sig. Jesper Fredberg, mesi 2 (due) di inibizione;

al sig. Matteo Manfredi, mesi 2 (due) di inibizione;

⁠alla società UC Sampdoria Spa, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.