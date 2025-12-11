Sampdoria, Gregucci: “Cherubini disponibile, Coda un esempio. A Palermo rispetto e consapevolezza”

Angelo Gregucci – credit gdm.com

Dopo la vittoria con la Carrarese è già giornata di vigilia a Bogliasco per la Sampdoria, che domani nell’anticipo del Barbera affronterà il Palermo di Pippo Inzaghi. L’obiettivo per la Sampdoria é quello di dare continuità alla vittoria di Marassi, trovando punti fondamentali per risalire la classifica. Appuntamento sulla carta proibitivo che il nuovo allenatore della Samp Gregucci dalla sala stampa del Mugnaini di Bogliasco ha introdotto così.

“Non ci sono partite già pronosticate, si va a Palermo per giocare con grande rispetto verso l’avversario e la consapevolezza che dobbiamo vendere cara la pelle in ogni partita. La settimana di lavoro? Abbiamo buone sensazioni, lavoriamo sempre con professionalità, ci avvaliamo del lavoro di collaboratori importanti. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo facendo una gara seria”.

“Pafundi da gestire nelle energie? Ho fatto i nomi dello staff perché è molto attenzionato, la crescita del ragazzo passa attraverso queste partite. Pafundi deve mettere dei contenuti nella partita, essendo dotato di tecnica e talento lo deve mettere a disposizione della squadra“.

Capitolo arruolabili: “Abilgaard è convocabile, Cherubini (ieri in permesso familiare, ndr) é disponibile e valutabile per la partita di domani. Percentuali per Pedrola? Non esistono percentuali, esistono giocatori a disposizione. Chi viene è per fare una prestazione a Palermo, chi sta mezzo e mezzo resta a casa”. E sulla fiducia data dalla vittoria con la Carrarese. “Siamo sempre all’inferno, ti devi guadagnare aria e profumo di vittoria attraverso le prestazione della squadra. Siamo una squadra che nelle difficoltà cerca di dare delle risposte, dovremo riconoscere il profumo della vittoria”.

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria

Sampdoria, le parole di Gregucci

In una gara che è anche una sfida a distanza tra Coda e Pohjanpalo: “Coda non è immortale solo nei gol, ma anche nello spirito e nell’esempio che dà: dall’altra parte c’è un marcatore importante, fa gol ovunque va. Dirti che dovremo preparare qualcosa di più attenzionato é banalità, é una sfida tra il primo e il secondo attaccante del campionato, ma mi interessa la prestazione della squadra. Coda è un esempio, i più giovani devono guardarlo”.

In vista di una gara che rappresenta “un banco di prova importante per noi – in uno stadio pieno -, per misurarci sotto l’aspetto tecnico e anche quello psicologico. Ha manifestato l’ambizione di vincere il campionato, ha una storia importante. Forse abbiamo una storia migliore noi”. A chiudere la conferenza una battuta sulla fiducia dopo i risultati recenti. “Il calcio é sempre domani, quello che respiri è quello che ti crei. Non dico che si azzera tutto, ma quello di domani è un banco di prova importantissimo per noi”.