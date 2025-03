La Sampdoria ha perso in casa contro il Frosinone per 0-3: dura contestazione da parte dei tifosi nei confronti della squadra

Prima il rigore sbagliato da Coda, poi lo 0-3 subito contro il Frosinone e infine la dura contestazione da parte dei tifosi.

Non riesce a decollare la stagione della Sampdoria, che dopo l’ultima sconfitta incassata in casa è scivolata pericolosamente in zona retrocessione, al diciottesimo posto.

Fumogeni cori e un’indignazione che è iniziata ben prima del triplice fischio finale.

Per continuare poi fino a diversi minuti dalla fine della gara, in un’atmosfera tutt’altro che felice per i tifosi blucerchiati.

Sampdoria-Frosinone, contestazione della Sud: l’accaduto

Gara che, di fatto, è stata sempre nelle mani del Frosinone, che ha avuto due occasioni nel primo tempo per sbloccarla con Marchizza prima e Distefano con Cragno a salvare. Sampdoria che, nonostante il trend negativo della gara, ha avuto l’occasione di passare in vantaggio su rigore con Coda per fallo di Cerofolini su Sibilli, col portiere che ha però parato e negato all’attaccante un gol del record.

Nella ripresa Kone, Monterisi e Ghedjemis hanno formato il definitivo e pesantissimo 3-0, con la squadra fischiata e contestata dai tifosi prima ancora del triplice fischio. A gara terminata è poi continuata la contestazione, con i calciatori che sono stati chiamati sotto alla Gradinata Sud a raccogliere lo sfogo dei tifosi, tra cori e lancio di fumogeni.

La situazione dei blucerchiati

Situazione delicatissima in casa Sampdoria visti tutti gli altri risultati (vittoria di Brescia e Mantova). Blucerchiati che sono ora terzultimi in B a pari punti con la Reggiana, oggi virtualmente in Serie C.

Dopo tre allenatori e dopo quasi trenta nuovi giocatori arrivati tra mercato estivo e di gennaio, si fa fatica a intravedere una luce in fondo al tunnel.