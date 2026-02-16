Gregucci-Foti, la Sampdoria risponde alla Procura Federale: “Abbiamo agito nel rispetto della normativa”

La Sampdoria ha pubblicato una nota in merito alla richiesta da parte della Procura Federale di deferimento per Gregucci e Foti

La Sampdoria risponde alla Procura Federale sul caso Gregucci-Foti. La Procura ha presentato una richiesta di deferimento rispettivamente per l’allenatore e il vice allenatore blucerchiati. Entro un mese e mezzo si terrà l’udienza, nel mentre i due allenatori potranno continuare a guidare la squadra regolarmente.

Ricordiamo che Angelo Gregucci e Stefano Foti sono stati accusati dalla Procura Federale di violazioni relative al loro ruolo. Secondo la procura, il primo non guiderebbe di fatto la squadra, ma lo farebbe al suo posto Foti.

La Sampdoria ha risposto difendendo i suoi tesserati. La squadra ha dichiarato di prender atto della chiusura della fase delle indagini e di avere piena fiducia nei confronti della Giustizia Sportiva.

Di seguito il comunicato del club

Sampdoria, il comunicato ufficiale

Ecco le parole della Sampdoria:

“In merito al provvedimento di deferimento notificato in data odierna dalla Procura Federale della FIGC, l’U.C. Sampdoria intende precisare quanto segue. La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva“.

“L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità. Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della Giustizia Sportiva“.