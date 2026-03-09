La dirigenza della Sampdoria ha deciso di esonerare Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Domani la squadra non si allenerà

La Sampdoria ha esonerato Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Il club blucerchiato ha ufficializzato la separazione dalla coppia con un comunicato sul proprio sito. Come vi abbiamo raccontato, le prime idee dei liguri per la panchina portano a Beppe Iachini e Guido Pagliuca. La squadra domani non si allenerà.

Per Foti e Gregucci è stato fatale il ko per 3-0 contro il Frosinone. Ieri, 8 marzo, i blucerchiati hanno raccolto la terza sconfitta nelle ultime 4 gare di Serie B.

Attualmente la Samp occupa la quindicesima posizione, in zona playout. La squadra sembrava essersi ripresa dopo i 6 risultati utili consecutivi tra il 16 gennaio e il 14 febbraio, con 3 vittorie e altrettanti pareggi.

Il calo dei blucerchiati nelle ultime 4 gare è costato caro a Salvatore Foti e Angelo Gregucci, arrivati sulla panchina della Sampdoria a metà ottobre 2025 per sostituire Donati. La squadra è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo.

Sampdoria, il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale sull’esonero di Foti e Gregucci:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo“.