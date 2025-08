Sampdoria, è fatta per Jordan Ferri dal Montpellier

Sampdoria, per il centrocampo arriva Ferri: il giocatore atteso in serata a Genova

Anche la Sampdoria continua a muoversi sul mercato per costruire una rosa all’altezza del campionato di Serie B e voltare definitivamente pagina dopo la difficile stagione 2024/2025.

Come già raccontato, il profilo individuato per rinforzare il centrocampo è quello di Jordan Ferri, classe 1992.

Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli, adesso è tutto fatto per il trasferimento del francese dal Montpellier, in Ligue 2.

Dunque, un profilo d’esperienza in arrivo per Massimo Donati e per tutta la squadra: nel primo pomeriggio è prevista la partenza in macchina proprio da Montpellier, quindi l’arrivo a Genova.