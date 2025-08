Sampdoria, ultimi dettagli da sistemare per Ferri

Jordan Ferri – IMAGO

La Sampdoria è ormai vicinissima a chiudere per Ferri: ultimi dettagli da sistemare in queste ore

In casa Sampdoria ci si prepara ad accogliere il nuovo colpo di mercato internazionale.

I blucerchiati sono infatti sempre più vicini alla chiusura per Jordan Ferri, centrocampista francese del Montpellier per cui sono da sistemare solamente gli ultimi dettagli.

Un profilo d’esperienza in arrivo dunque per Massimo Donati e per tutta la squadra, in una stagione che dovrà essere di riscatto dopo la scorsa negativa.