Sampdoria, Evani: “C’era tanta voglia di rivalsa”

Evani – Foto Andrea Rosito

Le parole dell’allenatore della Sampdoria, Alberico Evani, dopo la salvezza raggiunta

C’è la felicità per il traguardo raggiunto negli occhi e nelle parole di Alberico Evani dopo la salvezza raggiunta per la Sampdoria.

Decisivo il play-out contro la Salernitana, concluso con 25 minuti di anticipo all’Arechi per via dei disordini dei tifosi di casa. “Avevo detto ai ragazzi che la vita da, la vita toglie e a volte restituisce – ha spiegato Evani – A noi ci ha restituito questa occasione che non dovevamo assolutamente sbagliare“.

E la Sampdoria non ha sbagliato: 2-0 all’andata a Marassi e 2-0 al ritorno (fino alla sospensione) all’Arechi. “Siamo stati bravi a prepararla, in campo abbiamo meritato – ha aggiunto Evani – Devo ringraziarli perché dal primo giorno mi hanno dato disponibilità, il loro impegno è stato massimale. Sono felicissimo perché se lo meritano e perché la Sampdoria resta in questa categoria”.

Evani ha poi parlato della preparazione alla doppia sfida: “L’abbiamo preparata nel migliore modo possibile, già domenica scorsa avevamo fatto una grande prestazione. Ripetersi è difficile, ma i ragazzi ci sono riusciti. Stavamo conducendo bene la gara. Dispiace che una partita finisca prima del fischio finale”.

“Mi sono impegnato a trasmettere i valori Samp”

Arrivato lo scorso aprile e affiancato da Attilio Lombardo, Evani aveva un chiaro compito: mantenere la Sampdoria in Serie B. “Mi sono impegnato tanto insieme ad Attilio a trasmettere i valori che questa società meritava. Abbiamo fatto in modo affinché la società mantenesse la categoria. Merito all’impegno e la serietà di questi ragazzi, sono contento più che loro che per me“.

Parola d’ordine e motore dell’ultimo mese, la voglia di rivalsa: “C’era voglia di rivalsa. Abbiamo ricevuto offese ed umiliazioni, ce le siamo prese perché le meritavamo. Adesso, però, è giusto che i giocatori festeggino“.

Massimo Coda – Imago

“Futuro? Le valutazioni le fa la società”

Evani ha glissato, infine, sul suo futuro: “Le valutazioni deve farle la società, io non spreco energie. Sono contento di aver fatto il mio dovere“.