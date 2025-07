Evani: “Abbiamo contribuito a riscrivere la storia della Sampdoria”

L’ormai ex allenatore della Sampdoria Alberico Evani ha condiviso un lungo messaggio con cui ha salutato la squadra e i tifosi blucerchiati

La Sampdoria volterà pagina dopo una stagione movimentata sotto tanti aspetti. I blucerchiati cambieranno in panchina, infatti si attende l’annuncio ufficiale di Donati come nuovo allenatore.

L’ex Legnago sostituirà Alberico Evani, che ha guidato la Samp negli ultimi mesi raggiungendo la salvezza ai playout di Serie B. L’ormai ex allenatore blucerchiato ha salutato il club e i tifosi con un lungo messaggio sul proprio profilo Facebook.

“Il mio compito è terminato il 22 Giugno ma sono consapevole che insieme abbiamo contribuito a riscrivere la storia della Sampdoria e che questa storia deve continuare a essere scritta… Una storia di cuore nata per me tanti anni fa e che in questi mesi ho potuto rivivere” ha esordito Evani.

Oltre a lui, anche il suo vice Attilio Lombardo ha confermato che non farà più parte della Sampdoria nella prossima stagione con un lungo messaggio d’addio.

Sampdoria, il messaggio di Evani

Evani ha proseguito ringraziando i tifosi blucerchiati: “Con coraggio abbiamo affrontato un campionato ‘maledetto’ e lo abbiamo ripreso sul campo grazie a una squadra che ha saputo rialzarsi e ribaltare una stagione che ci stava condannando. Una condanna che voi tifosi siete riusciti a ingoiare e a superare per continuare a sostenerci. Questa è la mia più grande vittoria, l’essere consapevole di avervi avuto e avervi ancora al mio fianco. Sono grato di ricevere messaggi di stima da parte vostra perché per me valgono molto più di un contratto e mi fanno capire che ho lavorato al meglio“.

“Conquistare un tifoso non è come conquistare un titolo. È molto di più, almeno per me, perché è qualcosa che rimane per sempre in un mondo dove la settimana dopo non si ricordano quello che hai dato sul campo la partita precedente“.

L’allenatore ha concluso parlando della sua squadra: “Voglio in ultimo ringraziare i miei ragazzi, che ho potuto apprezzare a 360 gradi. Il giocatore non è solo tecnica o tattica, ma è anche testa e cuore e loro dal lato sportivo e soprattutto umano mi hanno dato tutto. Sono tutti dei professionisti seri , delle persone di livello, anche e soprattutto quelli che hanno avuto meno spazio per esprimersi in campo. Giocatori e tifosi della Samp un connubio perfetto a cui spero di aver dato quel tocco in più… voi lo avete dato sicuramente a me. Per sempre grato“.