Sampdoria, Evani: “Tutino ancora out, Borini al 60% della condizione”

Alberico Evani, allenatore Sampdoria

L’allenatore blucerchiato ha parlato all’antivigilia della sfida contro la Juve Stabia

Antivigilia di campionato per la Sampdoria, che lunedì a Castellammare affronterà la Juve Stabia in piena corsa per un posto ai playoff.

Novanta minuti da non sbagliare, che l’allenatore dei blucerchiati Evani questa mattina ha introdotto così dalla sala stampa del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco.

“Questa la prima nostra settimana di lavoro pieno, i giocatori hanno confermato le mie prime impressioni. È un gruppo col quale si lavora bene, disponibile. Abbiamo avuto una settimana lunga per poter lavorare e cercare di migliorare certi aspetti. Il gruppo, devo dire, che ha risposto bene.

Vista una testa diversa? La vittoria aiuta ad alleggerire, era inevitabilmente una squadra preoccupata. La strada è ancora molto lunga, i giocatori lo sanno”.

Le parole di Evani

Prima tappa verso l’obiettivo salvezza la Juve Stabia. “È una squadra di temperamento, molto preparata. Conosco l’allenatore, ha allenato anche a Forte dei Marmi, dove vivo io, e sono andato anche qualche volta a vederlo. È una squadra difficile da affrontare, ha vinto il campionato scorso e si sta ripetendo. Ha caratteristiche che ti possono mettere in difficoltà, cercheremo di limitare i loro punti di forza. Siamo consapevoli dell’ambiente che troveremo, noi dovremo concentrarci solo su quello che dobbiamo e sappiamo fare. È una partita fondamentale, per migliorare ancora certi aspetti e soprattutto per fare punti”.

Tornando alla sua Sampdoria. “La squadra la vedo bene, sotto il profilo fisico qualche acciacco a parte il gruppo sta bene e mi permette di fare delle scelte. Avanti col 4-3-3? Stiamo lavorando su quel sistema di gioco, in linea di massima dovrebbe essere confermato, gli interpreti li vedremo lunedì.

Tra questi potrebbe esserci Borini – rientrato in gruppo e che potrebbe tornare in lista al posto di Tutino -? “Si allena da quando sono arrivato, è indietro come condizione ma era inevitabile, lo conosco da tempo è un talento e lo ha dimostrato nella sua carriera. Intanto è in squadra, poi vedremo l’evolversi del problema. Ha tattica, qualità, esperienza, ha conoscenze tattiche e tecniche importanti, se la condizione lo supporterà potrà darci una grossa mano da qui alla fine. La condizione ora può essere al 60%”.

Fabio Borini, Sampdoria (Imago)

“Niang e Coda insieme? Al momento la squadra può andare in difficoltà”

Ancora sugli infortunati. “Quello più avanti è Bellemo, già oggi dovrebbe iniziare a fare qualcosa in gruppo. Tutino continua ad avere problemi alla caviglia, sta provando a correre e zoppica ancora un po’, sono cose mediche però sulle quali non voglio andare oltre”.

Chi invece si è allenato tutta la settimana è Niang. “La settimana scorsa non si era mai allenato, avendo però dato disponibilità a giocare e quando è entrato ha fatto bene. Questa settimana ha lavorato con più continuità, è a disposizione. Coda sta rientrando nella condizione, è uno che garantisce gol, li ha sempre fatti in carriera: non era nella sua condizione migliore, questa settimana l’ho visto meglio. Coda e Niang assieme? Al momento credo che la squadra possa andare in difficoltà con gli equilibri per poterli impiegare entrambi, non è detto che a gara in corso o nelle prossime partite ci possa essere questa possibilità. Vieira rinato? Mi sorprende sia stata col Cittadella la sua partita migliore, credo abbia nelle possibilità di fare partite così. Abbina qualità e quantità, mi meraviglia che non abbia reso per quello che è il giocatore. Benedetti è un altro ragazzo che ho visto da giovane, giovani ai quali ho sempre riconosciuto delle qualità. È cresciuto e può fare molto di più”.