La Sampdoria è scatenata sul mercato: accordo verbale per Salvatore Esposito e Silvije Begic. Vicino anche Mitoglou, Brunori agli ultimi dettagli

La Sampdoria è scatenata sul mercato: accordo verbale per Salvatore Esposito, che si prepara a lasciare lo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto: le due società hanno trovato l’accordo per 1.5 milioni di euro+bonus totali. Attesa ora per lo scambio dei documenti.

I blucerchiati hanno definito la trattativa Tjas Begic, ala classe 2003 del Parma, sceso in campo in un’occasione in Serie A in questa stagione.

Si avvicina ai blucerchiati anche Gerasimos Mitoglou, difensore classe ’99 dell’AEK Atene, che nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze con il club greco, ma in questa non ha ancora trovato spazio.

Infine, per l’arrivo di Matteo Brunori dal Palermo, invece, siamo oramai agli ultimi dettagli: si aspettano solo gli ok finali da parte del club rosanero. Il classe ’94 si prepara a salutare il club dopo aver segnato un gol e servito un assist nelle 13 presenze stagionali tra Serie B e Coppa Italia.