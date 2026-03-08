La Sampdoria perde 3-0 con il Frosinone, valutazioni in corso sulla panchina: le ultime
Valutazioni in corso in casa Sampdoria dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone
La Sampdoria perde per 3-0 in trasferta. Un risultato che porta inevitabilmente la dirigenza a fare valutazioni sulla guida tecnica e a considerare un eventuale cambio in corsa.
Rischio esonero quindi per Gregucci (a Frosinone assente così come a Castellammare a causa di un problema di salute) e Foti (in panchina con deroga). Dopo il triplice fischio contro il Frosinone, inoltre, nessun tesserato della società ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni.
La vittoria manca da ben quattro partite, con i blucerchiati che ora si trovano al 16° posto in classifica in Serie B, grazie ai 30 punti conquistati in 29 giornate.
Una situazione simile a quella del 2024/2025. A questo punto della stagione, infatti, la Samp aveva esattamente lo stesso numero di punti. Un dato che non fa ben sperare, visto che il campionato si chiuse – almeno sul campo – con la retrocessione in Serie C.