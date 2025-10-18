Dopo la decisione delle ultime ore, il club ha ufficializzato l’esonero di Massimo Donati. Il comunicato.

La Sampdoria ha preso ufficialmente la sua decisione. Come raccontato nelle ultime ore, il club blucerchiato aveva deciso di esonerare Massimo Donati dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro la Virtus Entella e adesso è ufficiale. Di seguito il comunicato del club.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli”.

Foti, già contattato in estate dal ds Mancini per venire alla Sampdoria con Lombardo (alla fine la proprietà Walker-Fredberg scelse Donati), però non ha patentino, quindi il club blucerchiato sta lavorando a composizione staff con allenatore in prima e lui all’interno dello staff.

Gli altri componenti dello staff saranno Gregucci e Lombardo, già alla Samp nel finale della scorsa stagione con Evani.