Sampdoria, Donati: “A Monza qualcosa di diverso, ma senza stravolgere. In porta ancora Coucke”

“Proveremo a fare qualcosa di diverso, ma senza stravolgere non avrebbe senso. Ferrari ancora out, in porta ancora Coucke? Contestazione? I tifosi hanno le loro ragioni, li dobbiamo restarne fuori”. Così Donati a poco più di 24 ore da Monza-Sampdoria

Terzo ko consecutivo alle spalle, trasferta di Monza per invertire il trend negativo ormai alle porte: é tempo di vigilia per la Sampdoria di Massimo Donati, che dalla sala stampa del Mugnaini di Bogliasco ha introdotto così la gara di domani.

“Proveremo a fare qualcosa di diverso, vediamo se funziona o meno – le prime parole dell’allenatore blucerchiato -. Senza però stravolgere perché non avrebbe senso, dobbiamo solo aggiustare le cose. Non ripeto le solite cose, non servono a nulla, ma difendo la squadra, sta cercando di fare il massimo in ogni singolo allenamento. Voglio fare i complimenti a tutti per come fanno le cose”.

Applicazione in allenamento, che non riesce però a trovare riscontro in partita. A complicare le cose gli infortuni. “In difesa Ferrari ha un problema fisico, per questo non sarà della partita, anche se sarà con noi perché vuole stare vicino alla squadra. Sapete dell’infortunio di Malanca al crociato,mi ricollego al suo infortunio per parlare della squadra: nella vita ci sono due vie, o si subisce o si reagisce. Noi non vogliamo subire la situazione, cerchiamo il modo per aggiustarla. La squadra è arrabbiata per i risultati, noi dobbiamo fare al meglio quello che possiamo fare in campo, non c’è altra scelta se non quella di reagire”.

Con Coucke ancora in porta, nonostante la prestazione tra alti e bassi col Cesena. “Ghidotti ha la mia massima fiducia dall’inizio, lo ripeto, la stima verso di lui è intatta. Si è deciso di valutare anche Coucke, ha fatto una partita in cui ha fatto delle cose buone e qualche errore come tutti. Come già detto, abbiamo portieri bravi e non vedo questa problematica: Ghidotti è un ottimo portiere e ha la mia fiducia, come Coucke e Ravaglia. Giocherà Coucke e lo valuteremo per un po’ di partite come è stato fatto con Ghidotti. Troppi gol subiti? Su 7 gol presi, che sono comunque tanti, 6 arrivano da palla inattiva: quasi tutti i gol presi sono arrivati con 6 o 7 giocatori nostri dentro l’area di rigore, non si può prendere gol così, anche se questo vuol dire che tatticamente non abbiamo sofferto contro nessuno”.

“Contestazione? I tifosi hanno le loro ragioni”

Capitolo attacco, in cerca di gol. “Dobbiamo spostare anche l’attenzione sul creare di più davanti, ovviamente Coda e Cuni sono giocatori differenti che offrono soluzioni diverse rispetto a Pafundi e Cherubini. Fino alla trequarti ci arriviamo spesso, ci manca l’ultimo tassello, la verticalizzazione finale. Dobbiamo fare qualcosa di diverso, non sto a piangermi addosso, penso solo a dare il massimo. Non sono contento dei risultati, è normale, ma per invertire la rotta serve il giusto atteggiamento”.

Per regalare ai tifosi, in aperta contestazione contro squadra e società, una vittoria che in questa stagione ancora manca. “La contestazione? Noi dobbiamo rimanerne fuori, non possiamo pensare anche a questo ma a capovolgere la situazione del campionato. Noi siamo qua per quello. I tifosi fanno così, hanno le loro ragioni per farlo: come ho già detto nessuno è contento dei risultati, io in primis, ma non possiamo pensare alle situazioni esterne. Dobbiamo cercare di capovolgere la situazione in campo”.