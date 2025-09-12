Sampdoria, Donati: “Coubis non ci sarà, vediamo Ferrari. Mercato? Contento di chi è arrivato”

Donati: “Serve fare punti, non importa come. Record Coda deve essere stimolo, Barak arrivato con la voglia di mettersi in gioco. Su Coubis e Ferrari…”.

Giornata di vigilia oggi in casa Sampdoria, sosta alle spalle domani al Ferraris arriva il Cesena di Michele Mignani. Per i ragazzi di Donati gara da non sbagliare dopo i ko con Modena e Sudtirol, novanta minuti che l’allenatore blucerchiato ha introdotto così dalla sala stampa del Mugnaini:

“In queste due settimane abbiamo lavorato bene, chi è arrivato dopo si è inserito bene nel gruppo anche se hanno bisogno di un po’ di tempo. Il gruppo è affiatato e lavora bene, su questo non ci sono problemi. A livello mentale – dopo i due ko di inizio stagione – la delusione è durata poco perché per loro, come per me, non si deve stare lì a piangersi addosso. Le problematiche e i risultati negativi vanno affrontate bene, è vero che siamo quattro punti in ritardo rispetto a delle squadre, ma le partite sono tante e i ragazzi devono crederci lavorando come stanno facendo. La squadra qua si allena bene con grande entusiasmo e voglia di fare risultato, i risultati poi sono figli di tante cose e dobbiamo portarli dalla nostra parte: se vediamo i numeri la squadra è messa bene, non è messa bene dal punto di vista dei risultati“.

Dal gruppo ai singoli: “Le condizioni di Ferrari? – stoppato da un infortunio – È un problema piccolissimo, vedremo fra oggi e domani, potrebbe anche essere convocato. Il problema di Coubis – anche lui ai box – non è serio, ma non dovrebbe esserci domani“.

Chi ci sarà è Coda, fresco di record come miglior marcatore di sempre in Serie B: “Gli abbiamo fatto tutti i complimenti perché ha raggiunto un traguardo importante, non deve essere la fine ma un qualcosa che lo deve spingere a dare sempre di più. Lui in primis vuole fare sempre di più per la squadra e per sé stesso“. Chi potrebbe esserci è l’ultimo arrivato Barak: “A livello mentale è arrivato molto bene, ha una grande voglia di mettersi in gioco, può ricoprire diversi ruoli, ha fisicità e sa giocare al pallone. La cosa che mi ha colpito di più è la grande voglia che ha di fare le cose per bene“.

“La squadra ha il fuoco, non si deve spegnere”

Tornando al cammino della Samp in questo inizio di stagione Donati ha detto: “Se guardo là davanti in classifica quando dico che abbiamo punti in meno rispetto alle altre? Io guardo la realtà e la realtà dice che non abbiamo fatto punti. Che voi siate d’accordo o no non meritavamo di essere a quota zero e dobbiamo muovere la classifica: Coda ha detto una cosa giusta, possiamo lavorare bene quanto vogliamo, ma alla fine un allenatore e una squadra vengono giudicati dai risultati e da lì non si scappa. Dobbiamo ingranare e fare punti perché non è bello stare in quella posizione. Col Modena la squadra non è sparita, fino al gol era viva, la problematica è arrivata quando hai subito il gol, quando non hai avuto una reazione forte e ti sei demoralizzato. A Bolzano hai preso il gol subito, ma prima hai avuto un’occasione. È girata un po’ male, però è vero che un gol non ci può deprimere. La squadra ha il fuoco, sulle difficoltà non si deve spegnere. A Bolzano le occasioni le abbiamo avute, secondo me dobbiamo capire come dobbiamo reagire ad un episodio negativo“.

L’allenatore ha proseguito parlando del mercato ormai alle spalle: “Un giudizio? L’altra volta ho detto che siamo a posto perché credo nella squadra, siamo qualche centrocampista di troppo perché purtroppo qualcuno non avrà spazio: la società ha detto che si voleva prendere un altro attaccante e non si è preso, ma io sono contento dei giocatori che abbiamo preso. Dobbiamo tirare fuori il meglio da tutti e lo faremo. Cuni è un buonissimo giocatore e ci aspettiamo che segni. Col Sudtirol ha avuto due o tre palle gol e deve sbloccarsi. Hadzikadunic, Barak e Pedrola dall’inizio? Qualcuno sì e qualcuno no. Per iniziare potrebbero tutti, sul finirla ho dubbi su tutti e tre. Si è valutato in queste settimane e cercato di aumentare la loro durata della partita”

“Pedrola sta bene, ho fiducia nei miei portieri”

Sull’avversario di giornata Donati ha dichiarato: “Come mettere in difficoltà il Cesena domani? Serve fare punti, sul come attaccarli abbiamo lavorato in queste due settimane, siamo in un momento in cui dobbiamo cercare di fare risultato a prescindere dal come. L’ultima gara col Sudtirol ci ha insegnato una cosa importante: hanno messo tre palloni in area e hanno segnato, dobbiamo avere quella cattiveria“. Proseguendo sui singoli, l’allenatore ha detto: “Pedrola sta bene, sia fisicamente che mentalmente e quando un giocatore sta bene di testa può fare cose che neanche lui si aspetta di fare. È in una condizione psicofisica importante e lui vuole fare le cose per bene. Cherubini e Pafundi hanno giocato in Nazionale ma hanno giocato poco, sono tornati entusiasti perché hanno fatto due vittorie. Sono tornati carichi e anche nel loro caso si valuta se farli giocare dall’inizio o meno“.

Capitolo portieri, una delle note dolenti della scorsa stagione: “Non sono un problema, ho massima fiducia nei quattro portieri che abbiamo, poi le scelte le faccio sempre io. Deve arrivare una gerarchia? Non è detto che serva, se ci sono due, tre, quattro portieri forti che ti possono aiutare non è detto che ci sia un primo un numero 12“.