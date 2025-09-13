Sampdoria, Donati “Io in discussione? Se reputano non stia facendo bene è giusto che cambino”

La conferenza stampa di Massimo Donati dopo Sampdoria-Cesena

Non accenna a finire il periodo negativo della Sampdoria. Nella serata di oggi – 13 settembre -, la formazione blucerchiata ha perso la sua terza partita consecutiva in campionato uscendo sconfitta sotto lo sguardo dei suoi tifosi per 1-2 contro il Cesena. Le sconfitte salgono poi a quattro se si considera anche l’eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia contro lo Spezia.

Decisive per i bianconeri di Mignani le reti di Castagnetti e di Zaro: inutile il tentativo di Ioannou di riportare i suoi in partita ben oltre il novantesimo.

A Marassi però non si respirava di certo un clima sereno. I tifosi blucerchiati hanno infatti rivolto dalle tribune diversi cori indirizzati alla società e ai giocatori della squadra, rivolgendo poi fischi a Donati e ai suoi al momento del saluto sotto la Gradinata Sud dello stadio.

Lo stesso Donati ha parlato nella consueta conferenza post gara del momento della sua squadra, rivolgendo, ovviamente, un pensiero ai tifosi blucerchiati: “Mi dispiace per loro, avere tanta gente così è motivo d’orgoglio, ci dispiace. I ragazzi danno tutto, ma gira anche male. Siamo noi però che dobbiamo fare girare questa cosa, siamo noi che dobbiamo trovare il modo di farlo”.

Le parole di Donati dopo Sampdoria-Cesena

“Se mi sento in discussione? Credo che le persone debbano valutare quello che io e lo staff facciamo al campo, se reputano che non vada bene è giusto che cambino. Se reputano invece si facciano le cose bene… “.

“Io mi sento sempre in discussione, ancora prima di iniziare il campionato: fa parte del gioco. Mi dispiace che si sia partiti così per la piazza e per il club, sicuramente dobbiamo trovare il modo per capovolgere la situazione. Io poi sono solo una parte del club che deve cercare di fare andare bene le cose, se poi per qualcuno della società non lavori bene è normale essere in discussione, ma credo che dall’atteggiamento della squadra si veda che i ragazzi lottano e ci provano”.