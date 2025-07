Sampdoria, inizia l’era Donati: l’allenatore è arrivato a Genova per le visite mediche

Dopo l’annuncio nella giornata di ieri 13 luglio, inizia l’era Donati sulla panchina della Sampdoria: l’allenatore è arrivato a Genova

Via all’era Massimo Donati sulla panchina della Sampdoria. Il nuovo allenatore dei blucerchiati è arrivato a Genova per le visite mediche. Il classe ’81 torna in Italia dopo l’esperienza al Kallithea, club greco.

Il 22 luglio inizierà il ritiro del club ligure, in programma a Ponte di Legno. Nei due-tre giorni prima, invece, la squadra si ritroverà a Bogliasco per le tradizionali visite mediche e per i test atletici.

