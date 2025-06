Intervento riuscito per Alessio Cragno dopo l’infortunio al tendine d’Achille rimediato nell’andata dei playout contro la Salernitana

Nel corso del match tra Sampdoria e Salernitana, valido per la gara d’andata dei playout di Serie B, Alessio Cragno è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella dopo un’ora di gioco e lasciando il posto a Simone Ghidotti.

Il portiere blucerchiato, che sin da subito si era mostrato particolarmente dolorante, è stato immediatamente soccorso dallo staff della Sampdoria che non ha esitato a far entrare sul campo il personale sanitario. Le sensazioni già dall’inizio non promettevano nulla di buono, e anche lo stesso Evani lo aveva confermato al termine dei 90 minuti: per Cragno c’era una lesione del tendine d’Achille.

Il portiere ex Monza è stato sottoposto però a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, proprio per la ricostruzione del tendine lesionato.

Come reso noto dalla stessa Sampdoria con un comunicato ufficiale, l’operazione è andata perfettamente a buon fine.

Sampdoria, il comunicato sulle condizioni di Cragno

“La società informa intanto che è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il portiere Alessio Cragno per la ricostruzione del tendine d’Achille, lesionato nel corso dell’andata del playout con la Salernitana”.

Continua poi il comunicato: “Il portiere, operato presso il Columbus Clinic Center di Milano dall’equipe guidata dal professor Giacomo Zanon alla presenza del professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico del club, inizierà nelle prossime settimane il percorso di riabilitazione del caso”.