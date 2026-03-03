Sampdoria, 23 i convocati per la Juve Stabia: assente Gregucci, annullata la conferenza stampa
La Sampdoria ha diramato l’elenco dei 23 convocati in vista della Juve Stabia. Assente l’allenatore Gregucci per motivi di salute
Giornata di vigilia in casa Sampdoria, con i blucerchiati che domani nel turno infrasettimanale affronteranno in trasferta la Juve Stabia. Giornata cominciata con la rifinitura mattutina al Mugnaini di Bogliasco, al termine della quale è stata resa nota dal club la lista dei giocatori convocati per la sfida del ‘Menti’.
Ventitré i blucerchiati in partenza nel pomeriggio per Castellammare, con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson, assente invece l’allenatore Angelo Gregucci, che, per motivi di salute, non ha svolto la consueta conferenza stampa della vigilia e non prenderà nemmeno parte alla doppia trasferta di Castellammare di Stabia e Frosinone e al ritiro romano previsto tra le due partite.
Di seguito l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.
La stagione della Sampdoria
La Sampdoria punta a risalire la classifica per evitare la lotta salvezza. I blucerchiati occupano al momento la 15^ posizione in Serie B, con 29 punti in 27 gare. I liguri hanno segnato 28 reti e ne hanno subite 36.
Coda e compagni sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Mantova (2-1) e Bari (0-2). In precedenza, i blucerchiati avevano realizzato buoni prestazioni, con un filotto di 6 risultati utili consecutivi tra il 16 gennaio (1-1 contro la Virtus Entella) e il 14 febbraio (1-0 contro il Padova).