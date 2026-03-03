La Sampdoria ha diramato l’elenco dei 23 convocati in vista della Juve Stabia. Assente l’allenatore Gregucci per motivi di salute



Giornata di vigilia in casa Sampdoria, con i blucerchiati che domani nel turno infrasettimanale affronteranno in trasferta la Juve Stabia. Giornata cominciata con la rifinitura mattutina al Mugnaini di Bogliasco, al termine della quale è stata resa nota dal club la lista dei giocatori convocati per la sfida del ‘Menti’.

Ventitré i blucerchiati in partenza nel pomeriggio per Castellammare, con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson, assente invece l’allenatore Angelo Gregucci, che, per motivi di salute, non ha svolto la consueta conferenza stampa della vigilia e non prenderà nemmeno parte alla doppia trasferta di Castellammare di Stabia e Frosinone e al ritiro romano previsto tra le due partite.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.

La stagione della Sampdoria

La Sampdoria punta a risalire la classifica per evitare la lotta salvezza. I blucerchiati occupano al momento la 15^ posizione in Serie B, con 29 punti in 27 gare. I liguri hanno segnato 28 reti e ne hanno subite 36.

Coda e compagni sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Mantova (2-1) e Bari (0-2). In precedenza, i blucerchiati avevano realizzato buoni prestazioni, con un filotto di 6 risultati utili consecutivi tra il 16 gennaio (1-1 contro la Virtus Entella) e il 14 febbraio (1-0 contro il Padova).