Il comunicato ufficiale della Sampdoria a seguito delle squalifiche per Gregucci e Foti e le inibizioni di Fredberg e Manfredi

Dopo le decisioni ufficiali del Tribunale Federale Nazionale, è arrivato il comunicato ufficiale della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria prende atto del dispositivo 0160/TFNSD-2025-2026 assunto in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale, nei confronti del quale esprime il massimo rispetto per il ruolo istituzionale svolto e per l’autonomia delle valutazioni adottate“.

Il comunicato prosegue: “Nel contempo il club ribadisce la piena correttezza e la buona fede del proprio operato, da sempre improntato al rispetto delle norme e dei principi che regolano l’ordinamento sportivo”.

E infine conclude: “L’U.C. Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione”.

Il comunicato arriva in risposta alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, che ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti con 10 giornate di squalifica, inibito per 2 mesi Matteo Manfredi e Jesper Fredberg, e imposto un’ammenda di 5.000 euro.