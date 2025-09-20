Monza-Samp, espulso Ciurria e gol dell’ex di Alvarez: cos’è successo

Succede di tutto tra Monza e Sampdoria: dopo il rosso a Cherubini nel primo tempo, anche Ciurria è stato espulso. Poco dopo i biancorossi passano in vantaggio con l’ex Alvarez

Finale di primo tempo molto intenso tra Monza e Sampdoria. Alla mezz’ora i blucerchiati hanno guadagnato un calcio di rigore, procurato da Luigi Cherubini. Dal dischetto, però, Barak ha sbagliato per la prima volta in carriera, dopo 7 penalty realizzati su 7.

Dopo la parata di Thiam dagli 11 metri, proprio Cherubini è stato espulso per un fallo di reazione su Izzo, e dunque la Sampdoria è passata dal possibile vantaggio all’inferiorità numerica in pochi minuti.

Al 55′ torna la parità numerica nel match: Depaoli lanciato a rete sulla trequarti viene fermato da Ciurria con una spallata, e il numero 26 viene espulso.

Nonostante il rosso, però, il Monza è riuscito a trovare il vantaggio. Sull’uscita incerta di Coucke arriva Agustín Álvarez, l’ex di giornata, che segna il gol dell’1-0.