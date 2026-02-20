Sampdoria, ufficiale la cessione di Vulikic al Levski Sofia
Il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione del difensore croato alla squadra bulgara: il comunicato
Stipe Vulikic saluta la Sampdoria e la Serie B, è ufficiale la cessione al Levski Sofia, squadra bulgara, come anticipato nelle scorse ore.
Ecco il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al P.F.K. Levski Sofija i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic“.
In Bulgaria l’operazione è stata possibile per via della chiusura del calciomercato che chiuderà le porte il prossimo 24 febbraio, a differenza dell’Italia.
Il difensore lascia quindi la Sampdoria dopo due stagioni e 24 presenze.