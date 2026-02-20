Questo sito contribuisce all'audience di

Sampdoria, ufficiale la cessione di Vulikic al Levski Sofia

Redazione 20 Febbraio 2026
Stipe Vulikic (imago)

Il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione del difensore croato alla squadra bulgara: il comunicato  

Stipe Vulikic saluta la Sampdoria e la Serie B, è ufficiale la cessione al Levski Sofia, squadra bulgara, come anticipato nelle scorse ore.

Ecco il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al P.F.K. Levski Sofija i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic“.

In Bulgaria l’operazione è stata possibile per via della chiusura del calciomercato che chiuderà le porte il prossimo 24 febbraio, a differenza dell’Italia.

Il difensore lascia quindi la Sampdoria dopo due stagioni e 24 presenze.