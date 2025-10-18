Ore di riflessione per la Samp: Donati mai così in bilico

Dopo il pesante ko di ieri con l’Entella e il silenzio stampa voluto dalla società sono ore di riflessione e valutazioni in casa Samp sul futuro della panchina blucerchiata. Con Donati mai così in bilico, in caso di cambio in panchina a tornare d’attualità é il nome di Salvatore Foti: l’ex attaccante blucerchiato era stato vicinissimo al ritorno a Genova da allenatore – in tandem con Attilio Lombardo – già in estate, dopo i contatti e l’intesa con il ds Andrea Mancini.

La proprietà, negli uomini di Walker e Fredberg, decise poi però di puntare su Massimo Donati, che alla guida della Samp é riuscito però a conquistare soltanto cinque punti in otto partite, con la Samp terzultima dopo il pesante ko di Chiavari e in attesa delle altre gare del turno di campionato.

Inevitabile per la società tornare a ragionare sulle strade possibili per riprendersi, dopo un avvio di stagione nel segno della continuità, in negativo, del disastroso campionato scorso. In caso di prevalenza della soluzione italiana su quella straniera, chi può nuovamente tornare in corsa é l’ex collaboratore di Mourinho. Cercato in queste ore dalla nazionale iraniana, Foti ha deciso però di prendersi ancora del tempo, in attesa della soluzione migliore per il suo futuro: soluzione che potrebbe essere di nuovo a tinte blucerchiate.

Giocatore prima e collaboratore di Giampaolo poi, Foti il mondo Samp lo conosce bene. A Genova è rimasto a vivere e una nuova chiamata della Sampdoria lo troverebbe pronto ad iniziare una nuova esperienza in panchina in quella che è già stata la sua Samp. Ad ora una possibilità, tra quelle prese in considerazione in queste ore dalla dirigenza nel caso si arrivi alla scelta definitiva di un cambio in panchina. Per invertire un trend troppo simile a quello dello scorso campionato e non rivivere un’altra stagione da incubo.