Sampdoria, annullata la seduta a Coverciano: domani il primo allenamento di Evani

Tutti gli aggiornamenti in casa Sampdoria dopo le ultime ore movimentate sulla situazione legata alla panchina.

L’allenamento di questo pomeriggio a Coverciano è stato annullato e la squadra è pronta a rientrare in serata a Genova.

Dopo la rivoluzione di queste ore voluta da Manfredi, con Semplici e Accardi verso l’esonero e il ritorno a Genova di Mancini, Evani e Lombardo, la squadra ha deciso di annullare la seduta di scarico in programma, rimandando la ripresa degli allenamenti a domani pomeriggio.

Appuntamento fissato al Mugnaini di Bogliasco per le ore 15, quando Alberico Evani, futuro nuovo allenatore della Sampdoria, dirigerà il primo allenamento alla guida del club blucerchiato, al suo fianco nel ruolo di vice Attilio Lombardo.

A Genova in occasione della prima del nuovo corso della Samp ci sarà anche Roberto Mancini, che avrà il ruolo di consulente di fiducia del Presidente Manfredi.

Numero uno della Samp che domani, con orario ancora da decidere tra prima e dopo l’allenamento, incontrerà la stampa per presentare il nuovo staff e spiegare motivazioni e volontà delle sue scelte, fatte in prima persona, che hanno portato ad una vera e propria rivoluzione, per cercare di salvare la Sampdoria dall’incubo serie C