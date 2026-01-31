Lampo Ricci, sotto alla Sud: Spezia Ko, il derby è della Samp

Un lampo di Ricci decide il derby tra Sampdoria e Spezia: primo gol in maglia blucerchiata per il centrocampista

“Capire i momenti della partita, saper sfruttare le occasioni che ci saranno“. Gregucci alla vigilia del derby con lo Spezia aveva avvertito i suoi ragazzi.

Strada tracciata, copione scritto: rispettato alla lettera da Brunori (titolare al posto di Coda) e compagni (subito in campo i nuovi arrivati), per novanta minuti impegnati a prendere le misure ad uno Spezia ai punti in vantaggio, caduto però nel finale di partita grazie al gol dell’ex di Matteo Ricci.

Da desaparecido a uomo partita, del numero 8 blucerchiato il colpo del ko ad accendere il Ferraris nella notte gelida di Marassi. Per farlo il centrocampista ha scelto un destro al volo sotto alla Gradinata Sud sul quale Radunovic non può arrivare. Palla alle spalle del numero uno bianconero, Sud che esplode di gioia dopo un finale di partita teso. Gara bloccata, in palio punti importanti per la salvezza ma non solo. Scontro diretto e derby che all’andata aveva visto lo Spezia superare la Samp con il solito Artistico. Due salvataggi Samp a porta vuota degli ultimi arrivati Cicconi e Di Pardo, tensione in aumento sfociata nel finale nel contatto Di Palma-Vlahovic che Di Bello non lascia correre.

Il fatto? Palla accompagnata fuori dal campo dal numero tredici della Sampdoria, Vlahovic interviene cercando di recuperare il pallone, da lì il corpo a corpo che porta ai due rossi di Di Bello. Samp e Spezia in dieci nel finale di gara, con lo Spezia a contare qualche occasione in più e la Sampdoria con le solite difficoltà negli ultimi venti metri a trovare la giocata giusta per servire i suoi attaccanti.

Sampdoria, dalla vittoria nel derby al mercato

A sbloccarla però è la Samp. Mosse decisive, l’ingresso di un ottimo Begic per un Pafundi spento e l’ordine in mezzo al campo portato da Ricci, dentro al posto di un Conti sottotono. Samp che recupera metri di campo, chiudendo in avanti una partita da non sbagliare, facendosi trovare pronta come chiesto da Gregucci alla vigilia al novantesimo: respinta di Radunovic col pallone che scende all’altezza di Ricci, destro al volo da tre punti che merita il giallo per la maglia lanciata al cielo per festeggiare il primo gol in maglia Samp dal suo arrivo a Genova. Spezia ko, derby alla Sampdoria. I blucerchiati da stasera sono fuori dalla zona rossa della classifica: quattordicesimo posto davanti all’Entella e a tre punti dal Padova.

17 i punti conquistati dall’arrivo di Gregucci e Foti, gli ultimi tre nel derby da non sbagliare con i ragazzi di Donadoni. A dare ossigeno, in vista della prossima battaglia in casa del Modena. Nel mezzo gli ultimi due giorni di mercato, con lo scambio Bellemo-Soleri pronto ad essere perfezionato e l’obiettivo Pierini del Sassuolo sulla trequarti.