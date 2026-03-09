L’avventura di Gregucci e Foti sulla panchina della Sampdoria è al capolinea: decisione presa, manca soltanto l’ufficialità

È finita tra la Sampdoria e la coppia Gregucci-Foti. Per l’addio manca soltanto l’ufficialità: intanto Salvatore Foti è arrivato al campo d’allenamento e gli è stato comunicato l’esonero. Dopo una notte di riflessione il club ha preso la sua decisione: via la coppia arrivata per sostituire Donati a metà ottobre e allenamento della ripresa – fissato questa mattina in vista della gara di sabato con il Venezia – affidato ad Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dello staff di Gregucci.

Decisiva per Gregucci e Foti la terza sconfitta in quattro gare, con la squadra da ieri quintultima in piena zona playout a 30 punti (tanti quanti la scorsa stagione a questa giornata, campionato chiuso sul campo con la retrocessione in C).

Inevitabile cambiare, per cercare di non rivivere il film dello scorso campionato. Squadra quindi affidata per l’allenamento di oggi a Lombardo. Le prossime ore saranno utili alla società per decidere su chi puntare e riflettere per arrivare alla soluzione migliore per tirare fuori la Sampdoria dall’ennesimo momento complicato.

Tra le prime idee per il post Gregucci-Foti è stato già sondato Beppe Iachini per chiedere la sua disponibilità. In lista anche Guido Pagliuca, fermo dall’ultima esperienza con l’Empoli.