Con un post sui suoi social, Salvatore Esposito ha salutato i tifosi dello Spezia prima di cominciare la sua nuova avventura con la Sampdoria

“So che la mia scelta non è stata accettata da tutti. Lo capisco e rispetto il dispiacere di chi ama questi colori. Dietro questa decisione, però, ci sono motivazioni profonde, personali e professionali, che non sempre possono essere spiegate fino in fondo, ma che sono state prese con grande rispetto verso i tifosi“, ha scritto Salvatore Esposito sui suoi profili per salutare i tifosi dello Spezia.

Capitolo, quello del centrocampista italiano, che si chiude dopo più di 100 presenze collezionate, condite da 10 gol e 17 assist.

“So che meritereste più chiarezza ma non è né il mio essere creare polemiche che non farebbero bene a nessuno“, ha poi aggiunto il giocatore. Un passaggio che lascia in sospeso i motivi dietro il sul addio.

Intanto, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di sabato 3 gennaio, Esposito è pronto a inizare la sua nuova avventura con la maglia della Sampdoria. Operazione chiusa sulla base di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto legato al primo punto ottenuto dal club blucerchiato.

Salvatore Esposito, il saluto ai tifosi dello Spezia

Questo il messaggio completo pubblicato dal giocatore sui suoi profili sociali: “Dopo tanti anni e più di 100 partite con questa maglia, sento il bisogno di salutare i miei compagni di viaggio, la città e tutti i tifosi. Indossare questi colori è stato un onore che ho cercato di meritare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ho sempre dato tutto me stesso per lo Spezia, scendendo in campo anche nei momenti più difficili, a volte persino quando i dottori lo sconsigliavano, perché sentivo il dovere e l’orgoglio di rappresentare questa squadra“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatore_espo6)

E continua: “Qui ho vissuto emozioni vere, sacrifici importanti e una crescita che porterò con me per sempre. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio di questi anni, fisioterapisti, magazzinieri (Datteri storia di questo club), dottori, il mio grande amico team manager Ferretti, gli allenatori in particolare con grande affetto Luca D’Angelo uomo d’altri tempi… e tutte le persone che lavorano ogni giorno per lo Spezia. E grazie a voi tifosi, per il sostegno, per l’amore che mi avete sempre dato e per la passione… anche le critiche fanno parte di un legame vero… accetterò tutto da voi perché questo fa parte dei sentimenti veri! Spezia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Con rispetto e gratitudine, Salvatore Esposito”.