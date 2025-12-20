Spezia, Salvatore Esposito verso la Sampdoria

Salvatore Esposito verso la Sampdoria.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale del calciomercato ma i club stanno già iniziando a lavorare sulle prossime entrate e uscite. Tra questi anche la Sampdoria che ha puntato Salvatore Esposito.

Il classe 2000, attualmente allo Spezia, in questa stagione ha totalizzato 12 presenze tra Serie B e Coppa Italia, oltre a un 1 gol e 2 assist. Con i bianconeri in questi anni vanta oltre 100 presenze con un totale di 10 gol e 17 assist.

Dopo l’esperienza allo Spezia potrebbe quindi rimanere in Liguria vestendo però la maglia della Sampdoria.