Questo sito contribuisce all'audience di

Spezia, Salvatore Esposito verso la Sampdoria

Gianluca Di Marzio 20 Dicembre 2025
Salvatore Esposito (IMAGO)
Salvatore Esposito (IMAGO)

Salvatore Esposito verso la Sampdoria.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale del calciomercato ma i club stanno già iniziando a lavorare sulle prossime entrate e uscite. Tra questi anche la Sampdoria che ha puntato Salvatore Esposito.

Il classe 2000, attualmente allo Spezia, in questa stagione ha totalizzato 12 presenze tra Serie B e Coppa Italia, oltre a un 1 gol e 2 assist. Con i bianconeri in questi anni vanta oltre 100 presenze con un totale di 10 gol e 17 assist.

Dopo l’esperienza allo Spezia potrebbe quindi rimanere in Liguria vestendo però la maglia della Sampdoria.

 