L’ex dirigente sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, sarà presidente in Kings League in Germania

Sta diventando un fenomeno sempre più globale quello della Kings League. La nuova competizione di calcio a sette con regole speciali, che ha trovato posto in Italia ormai da diversi mesi, sta per approdare anche in Germania.

Presidente di una delle squadre, dal nome No Rules FC, sarà Hasan Salihamidzic, ex dirigente sportivo del Bayern Monaco.

Il bosniaco, che possiede passaporto tedesco, farà parte dunque della competizione e sarà accompagnato da suo figlio nella creazione di uno dei team partecipanti.

La gara d’esordio è programmata per il 12 aprile 2025 e la Germania andrà così ad aggiungersi ad America, Spagna, Italia e Francia come Paese ospitante la Kings League.

Nuova avventura in Kings League per Salihamidzic

Il classe ’77, che nella sua carriera vanta diverse esperienze in giro per l’Europa, sarà dunque un nuovo volto della Kings League, la competizione più social del momento. Salihamidzic che grazie agli anni passati da calciatore tra Bundesliga, Serie A ma anche in Champions League e come dirigente sportivo soprattutto al Bayern Monaco, sarà sicuramente un valore aggiunto per tutta la competizione.

Questo non implicherà comunque la possibilità per l’ex Juventus di intraprendere nuove possibilità lavorative nel calcio a 11.