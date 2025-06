Serie B, la Salernitana si salva se: le combinazioni con la Sampdoria

Cosa serve alla Salernitana per salvarsi e restare in Serie B

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria nella gara d’andata dei playout, la Salernitana non può più sbagliare.

Negli ultimi 90′ della stagione, il club ha ancora una sola occasione per mantenere la categoria.

In caso di sconfitta la Salernitana retrocederà in Serie C.

Ecco tutte le combinazioni.

La Salernitana si salva se: le possibili combinazioni

La Salernitana potrebbe salvarsi solo in caso di vittoria a partire dai due gol di scarto (dato il miglior posizionamento in classifica).

Al contrario, il club retrocederà in Serie C in caso di sconfitta o pareggio nella gara di ritorno dei playout.