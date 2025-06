Il ritorno del playout di Serie B cambia data: è ufficiale

La Lega Serie B, tramite un comunicato, ha ufficializzato il cambio data del ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ preso atto dell’istanza pervenuta dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 16

giugno 2025;

▪ preso atto della documentazione medico-sanitaria prodotta dalle strutture ospedaliere

interessate e allegata alla predetta istanza, nonchè della querela inviata alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Genova e parimenti allegata;

▪ sentito il componente LNPB in seno alla Commissione Medico-Scientifica Federale;

▪ sentita la FIGC e tenuto conto dei CC.UU. 307 del 27 maggio 2025 e 321 del 12 giugno

2025;

▪ tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

▪ a parziale modifica del C.U. LNPB n. 226 dell’11 giugno u.s.;

dispone

che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia

ridefinito come segue:

Domenica 22 giugno 2025 ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

(anziché venerdì 20 giugno 2025, ore 20.30)”