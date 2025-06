Salernitana-Samp, dal gol annullato a Ferrari allo 0-1: cosa è successo in 4 minuti

Si accende il playout di Serie B

Succede di tutto all’Arechi tra Salernitana e Sampdoria. Prima il VAR annulla un gol a Ferrari per fallo di mano, togliendo l’esultanza al popolo granata. Quattro minuti dopo, Coda trova trova il gol del vantaggio blucerchiato con un destro al volo.

Dalla gioia dell’Arechi all’esultanza dei giocatori della Samp in uno stadio ammutolito. Tutto in meno di 360 secondi, pochi minuti che possono cambiare un’intera stagione.

I blucerchiati conducono dunque con tre gol di vantaggio, grazie al 2-0 dell’andata.

Il classe ’88 è salito a 140 gol in carriera nel campionato cadetto, considerando anche quelli segnati tra playoff e playout. Nella notte che decide gli esiti di una stagione intera non poteva mancare la firma di Massimo Coda, il miglior marcatore della storia della Serie B.

Il gol annullato a Ferrari

Pochi minuti prima del gol di Coda, la Salernitana aveva sognato di riaprire il discorso salvezza. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gianmarco Ferrari aveva fatto esultare il pubblico dell’Arechi.

Una gioia effimera, considerando che l’arbitro Doveri è stato richiamato al VAR per un fallo di mano del difensore, proprio nel movimento che aveva portato alla rete. La Sampdoria vede la salvezza, la Salernitana è a 45 minuti dal ritorno in Serie C.