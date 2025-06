Salernitana, la probabile formazione per l’andata dei playout contro la Sampdoria

La probabile formazione della Salernitana per la gara di Marassi

Dopo quasi un mese di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista, possono finalmente avere inizio i playout di Serie B, con la doppia sfida che decreterà l’ultima retrocessa in Serie C di questa stagione.

Dopo la penalizzazione di 4 punti al Brescia, a giocare saranno la Salernitana e la Sampdoria, che ha quindi un’ultima chance dopo un retrocessione che sembrava inevitabile.

I blucerchiati giocheranno la prima in casa (qui la loro probabile formazione), nella quale la squadra di Pasquale Marino dovrà cercare di non perdere in vista del ritorno a Salerno.

Di seguito la probabile formazione della squadra campana.

La probabile formazione

Nonostante sia passato più di un mese, Pasquale Marino dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto il Cittadella nell’ultima giornata di regular season. Quindi 3-4-1-2 con Christensen in porta e la difesa a 3 composta da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. A centrocampo ci saranno Hrustic e Amatucci, con Ghiglione e Corazza sulle corsie. Più avanzato Caligara, che si muoverà alle spalle della coppia d’attacco Simy-Tongya.

SALERNITANA (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara; Simy, Tongya. Allenatore: Pasquale Marino

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in tv e streaming

La partita d’andata dei playout di Seri B tra Sampdoria e Salernitana si giocherà questa sera, domenica 15 maggio, al Ferraris di Genova, con calcio d’inizio alle 20:30.

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN per i soli abbonati.